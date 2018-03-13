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С назначением Госсекретарем США Помпео миссия Волкера по миротворцам станет жестче - политолог

С назначением Госсекретарем США Помпео миссия Волкера по миротворцам станет жестче - политолог

Киев  •  УНН

 • 13259 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. После назначения на должности Государственного секретаря США Майка Помпео, миссия специального представителя в Украине Курта Волкера станет больше жестче и по поддержке Украины, и по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе. Такое мнение высказал в комментарии УНН политолог Вадим Карасев.

"Отставка Тиллерсона, на первый взгляд, неожиданная. И возможно назначение Помпео на руку Украине. Потому что Тиллерсон, все же, был связан многими связями с Российской Федерацией, хотя в последнее время он это не обсуждал публично. Более того, иногда занимал такую ​​публичную жесткую позицию, но она больше была публичной, чем реально политической. Помпео более жесткий, более непримиримый в отношении Российской Федерации и ее нынешней политики. Хотя, мне кажется, что главная задача для Помпео - это не столько Россия, сколько и Донбасс", - считает он.

По мнению политолога, после назначения Майка Помпео на должность Государственного секретаря США миссия Курта Волкера в Украине станет более четкой и жесткой.

"Я думаю, что миссия Волкера останется. Но позиция Волкера станет более четкой и, наверное, жестче после того, как Помпео возглавит Госдеп США. Жестче (станет позиция - ред.) в плане и относительно миротворцев, и по поддержке позиции Украины, и относительно попытки России навязать свой план по миротворцам и реализации минских соглашений", - резюмировал Карасев.

Как сообщал УНН, Тиллерсона освобожден от должности госсекретаря США. Новым госсекретарем станет нынешний глава ЦРУ Майк Помпео.

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