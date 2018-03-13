З призначенням Держсекретарем США Помпео місія Волкера по миротворцях стане жорсткішою – політолог
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Після призначення на посаді Державного секретаря США Майка Помпео місія спеціального представника в Україні Курта Волкера стане більше жорсткішою і щодо підтримки України, і щодо розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. Таку думку висловив у коментарі УНН політолог Вадим Карасьов.
“Відставка Тіллерсона, на перший погляд, несподівана. І можливе призначення Помпео на руку Україні. Тому що Тіллерсон, все ж таки, був пов’язаний багатьма зв’язками з Російською Федерацією, хоча останнім часом він це не обговорював публічно. Більше того, іноді займав таку публічну жорстку позицію, але вона більше була публічною, ніж реально політичною. Помпео більш жорсткіший, більш непримиренний щодо Російської Федерації і її нинішньої політики. Хоча, мені здається, що головне завдання для Помпео — це не стільки Росія, скільки і Донбас”, — вважає він.
На думку політолога, після призначення Майка Помпео на посаду Державного секретаря США місія Курта Волкера в Україні стане більш чіткою і жорсткішою.
“Я думаю, що місія Волкера залишиться. Але позиція Волкера стане більш чіткою і, напевно, жорсткішою після того, як Помпео очолить Держдеп США. Жорсткішою (стане позиція — ред.) у плані і щодо миротворців, і щодо підтримки позиції України, і щодо намагання Росії нав’язати свій план по миротворцях і реалізації мінських угод”, — резюмував В.Карасьов.
Як повідомляв УНН, Тіллерсона звільнено з посади держсекретаря США. Новим Держсекретарем стане нинішній голова ЦРУ Майк Помпео.