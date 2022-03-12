С начала войны РФ против Украины погибло 79 детей

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“За 16 дней войны в Украине уже погибло 79 детей и почти 100 ранено. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской и Житомирской областях. Эта цифра не является окончательной из-за отсутствия возможности осмотра мест обстрела, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что сейчас разрушено более 280 учебных заведений - 9 из них уничтожены полностью. В Донецкой области повреждено 110 учебных заведений, в Сумской - 28, в Киеве - 17 и более 10 заведений детских лечебных учреждений.

"В среднем за время войны оккупантом ежедневно разрушается 17 учебных заведений. Поэтому 7 миллионов детей лишены возможности учиться из-за активных боевых действий на территории Украины и целенаправленное разрушение таких заведений", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что ювенальные прокуроры продолжают фиксировать все преступления, совершенные вооруженными силами РФ, против детей.

Дополнение

11 марта сообщалось, что, по данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала российского вторжения 24 февраля в Украине были убиты по меньшей мере 549 мирных жителей.