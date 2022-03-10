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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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За оцінками ООН, від початку російського вторгнення в Україні було вбито 549 мирних жителів

За оцінками ООН, від початку російського вторгнення в Україні було вбито 549 мирних жителів

Київ • УНН

 • 113914 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. За останніми даними Управління ООН з прав людини (УВКПЛ) від початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито щонайменше 549 мирних жителів. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.

Деталі

За даними, зібраними до середи та опублікованими в четвер, наразі було поранено 957 осіб, але агентство ООН вважає, що реальні цифри "значно вищі", особливо в підконтрольних уряду районах.

Цитата

"Отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, і багато повідомлень все ще очікують підтвердження", – йдеться у заяві.

"Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не входять до вищевказаної статистики", – йдеться у повідомленні.

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