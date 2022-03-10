По оценкам ООН, с начала российского вторжения в Украину были убиты 549 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. По последним данным Управления ООН по правам человека (УВКПЧ) с начала российского вторжения 24 февраля в Украине были убиты по меньшей мере 549 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По данным, собранным до среды и опубликованным в четверг, в настоящее время было ранено 957 человек, но агентство ООН считает, что реальные цифры "значительно выше", особенно в подконтрольных правительству районах.
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"Получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и много сообщений все еще ожидают подтверждения", - говорится в заявлении.
"Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не входят в вышеуказанной статистики", - говорится в сообщении.
Напомним
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