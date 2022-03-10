По оценкам ООН, с начала российского вторжения в Украину были убиты 549 мирных жителей

Детали

По данным, собранным до среды и опубликованным в четверг, в настоящее время было ранено 957 человек, но агентство ООН считает, что реальные цифры "значительно выше", особенно в подконтрольных правительству районах.

Цитата

"Получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, и много сообщений все еще ожидают подтверждения", - говорится в заявлении.

"Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не входят в вышеуказанной статистики", - говорится в сообщении.

Напомним

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