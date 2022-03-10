Російські окупанти вбили більше мирних українців, ніж загинуло у бою наших військових - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. На цьому наголосив у відеозверненні міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.
За словами міністра, зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей.
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"Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує", - наголосив Резніков.
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Міністр наголосив, що російські військові не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.
"Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові", - додав Резніков.
За словами міністра, зараз керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя наших людей. Пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед, це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів. Робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово.
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Згідно з останніми даними Управління ООН з прав людини, з початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито не менше 549 мирних жителів.