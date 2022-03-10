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Російські окупанти вбили більше мирних українців, ніж загинуло у бою наших військових - Резніков

Російські окупанти вбили більше мирних українців, ніж загинуло у бою наших військових - Резніков

Київ • УНН

 • 89771 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. На цьому наголосив у відеозверненні міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.

За словами міністра, зазнавши нищівних втрат, російські окупанти розпочали терористичну війну. Вони поводяться як злочинці і боягузи. Вони вбивають і захоплюють у заручники мирних громадян, жінок та дітей.

Цитата

"Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. Кремль бомбить школи, лікарні і пологові будинки. Москва нікого не захищає. Вона знищує", - наголосив Резніков.

Додамо

Міністр наголосив, що російські військові не здатні воювати з нашою армією, гвардією, теробороною. Тому атакують найбільш незахищених.

"Ми помстимося за кожного українця. Кожен російський терорист відповість за вчинені проти людства злочини! Списки учасників інтервенції та їх пособників у нас є і вони будуть надані всім відповідним інституціям. Ніхто не залишиться безкарним за всі жахи і зло, що вони принесли Україні і світові", - додав Резніков.

За словами міністра, зараз керівництво держави працює над тим, щоб зберегти життя наших людей. Пріоритетом є організація гуманітарних коридорів для евакуації громадян з міст, що піддаються найбільшим атакам. Насамперед, це Маріуполь, міста на Сумщині, Харківщині, деякі передмістя Києва. А також доставка гуманітарних вантажів. Робиться усе можливе, зважаючи, що росіяни не тримають слово.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вторгнення РФ не було сюрпризом, але його жорстокість неможливо сприйняти без шоку - Зеленський

Нагадаємо

Згідно з останніми даними Управління ООН з прав людини, з початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито не менше 549 мирних жителів.

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