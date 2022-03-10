Російські окупанти вбили більше мирних українців, ніж загинуло у бою наших військових - Резніков

КИЇВ. 10 березня. УНН. Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі. На цьому наголосив у відеозверненні міністр оборони Олексій Резніков, передає УНН.