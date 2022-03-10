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Российские оккупанты убили больше мирных украинцев, чем погибло в бою наших военных - Резников

Российские оккупанты убили больше мирных украинцев, чем погибло в бою наших военных - Резников

Киев • УНН

 • 89769 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире. Об этом заявил в видеообращении министр обороны Алексей Резников, передает УНН.

По словам министра, понеся сокрушительные потери, российские оккупанты начали террористическую войну. Они ведут себя как преступники и трусы. Они убивают и захватывают в заложники мирных граждан, женщин и детей.

Цитата

"По состоянию на 10 марта российские интервенты убили больше гражданских украинцев, чем погибло в бою наших военных из всех структур сектора обороны. Я хочу, чтобы это услышали не только в Украине. А во всем мире. Кремль бомбит школы, больницы и роддома. Москва никого не защищает. Она уничтожает", - подчеркнул Резников.

Добавим

Министр отметил, что российские военные не способны воевать с нашей армией, гвардией, теробороной. Поэтому атакуют самых незащищенных.

"Мы отомстим за каждого украинца. Каждый российский террорист ответит за совершенные против человечества преступления! Списки участников интервенции и их пособников у нас есть и они будут предоставлены всем соответствующим институтам. Никто не останется безнаказанным за все ужасы и зло, что они принесли Украине и миру", - добавил Резников.

По словам министра, сейчас руководство государства работает над тем, чтобы сохранить жизнь наших людей. Приоритетом является организация гуманитарных коридоров для эвакуации граждан из городов, подвергающихся наибольшим атакам. Прежде всего, это Мариуполь, города в Сумской, Харьковской областях, некоторые пригороды Киева. А также доставка гуманитарных грузов. Делается все возможное, учитывая, что россияне не держат слово.

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Напомним

Согласно последним данным Управления ООН по правам человека, с начала российского вторжения 24 февраля в Украине было убито не менее 549 мирных жителей.

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