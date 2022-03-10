Вторгнення РФ не було сюрпризом, але його жорстокість неможливо сприйняти без шоку - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що вторгнення Росії в Україну не було сюрпризом, але його жорстокість неможливо сприйняти без шоку. Про це він завив в інтервʼю для німецької газети "Die Zeit", передає УНН.
Цитата
На запитання, чи його здивувало, як далеко зайшов Путін, Зеленський відповів: “Якщо ви питаєте про вторгнення, то жодного сюрпризу. Якщо ви питаєте про жорстокість цього вторгнення, то це звісно неможливо сприйняти без шоку. Те, що вони роблять з цивільним населенням... Коли скидають авіабомби на житлові будинки або коли бʼють по житловим кварталам з реактивної артилерії – це неможливо зрозуміти. Це очевидний воєнні злочини”.
Доповнення
Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням російських окупантів.
Додамо
9 березня російські окупанти з літаків цілеспрямовано розбомбили дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі.
Вчора, 9 березня, було відомо про 17 поранених у результаті авіаудару по пологовому будинку.
Сьогодні, 10 березня, повідомлялося про загиблих, серед них одна дитина — дівчинка.