Вторжение РФ не было сюрпризом, но его жестокость невозможно воспринять без шока - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение России в Украину не было сюрпризом, но его жестокость невозможно воспринять без шока. Об этом он завил в интервью для немецкой газеты "Die Zeit", передает УНН.
Цитата
На вопрос, удивило ли его, как далеко зашел Путин, Зеленский ответил: "Если вы спрашиваете о вторжении, то никакого сюрприза. Если вы спрашиваете о жестокости этого вторжения, то это конечно невозможно воспринять без шока. То, что они делают с гражданским населением. Когда сбрасывают авиабомбы на жилые дома или когда бьют по жилым кварталам из реактивной артиллерии - это невозможно понять. Это очевидное военное преступление".
Дополнение
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что бомбардировки детской больницы и родильного дома в Мариуполе было сознательным и целенаправленным решением российских оккупантов.
Добавим
9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленн оразбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.
Вчера, 9 марта, было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.
Сегодня, 10 марта, сообщалось о погибших, среди них один ребенок — девочка.