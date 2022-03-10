Вторжение РФ не было сюрпризом, но его жестокость невозможно воспринять без шока - Зеленский

Цитата

На вопрос, удивило ли его, как далеко зашел Путин, Зеленский ответил: "Если вы спрашиваете о вторжении, то никакого сюрприза. Если вы спрашиваете о жестокости этого вторжения, то это конечно невозможно воспринять без шока. То, что они делают с гражданским населением. Когда сбрасывают авиабомбы на жилые дома или когда бьют по жилым кварталам из реактивной артиллерии - это невозможно понять. Это очевидное военное преступление".

Дополнение

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что бомбардировки детской больницы и родильного дома в Мариуполе было сознательным и целенаправленным решением российских оккупантов.

Добавим

9 марта российские оккупанты из самолетов целенаправленн оразбомбили детскую больницу и родильный дом в Мариуполе.

Вчера, 9 марта, было известно о 17 раненых в результате авиаудара по роддому.

Сегодня, 10 марта, сообщалось о погибших, среди них один ребенок — девочка.