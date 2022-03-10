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За оцінками ООН, з початку російського вторгнення в Україні загинуло 549 мирних жителів

За оцінками ООН, з початку російського вторгнення в Україні загинуло 549 мирних жителів

Київ • УНН

 • 150652 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Згідно з останніми даними Управління ООН з прав людини, з початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито не менше 549 мирних жителів, передає УНН.

Деталі

Цифри, зібрані станом на середу та опубліковані в четвер, говорять про 957 поранених, але агентство ООН вважає, що реальні цифри "значно вищі", особливо в районах, контрольованих урядом.

"Отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, було затримано, і багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", — йдеться в заяві.

"Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри уточнюються і не враховуються у наведеній вище статистиці", — йдеться у повідомленні.

Додамо

За 13-ть днів російського вторгнення в Україну було вбито 50 дітей.

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