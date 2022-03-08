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Зеленський: за 13-ть днів російського вторгнення було вбито 50 дітей

Зеленський: за 13-ть днів російського вторгнення було вбито 50 дітей

Київ • УНН

 • 106310 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. За 13-ть днів російського вторгнення в Україну було вбито 50 дітей. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час звернення до британського парламенту, передає кореспондент УНН.

Цитата

“За 13-ть днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. 50 великомучеників. Це страшно! Це пустота. Замість 50-ти всесвітів, які могли би жити, але вони їх забрали. Просто забрали”, - сказав Президент.

Деталі

З його слів, Україна не прагнула цього, не шукала величі, але стала великою за дні цієї війни.

Президент висловив упевненість що українці не здадуться і не програєють, вони підуть до кінця.

“Ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я хочу від себе додати: ми будемо битися на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра! І ми не здамося”, - наголосив Глава держави.

Раніше

Як писав УНН, Президент України Володимир Зеленський під час звернення до британського парламенту розповів про героїчних захисників острова Зміїний.

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