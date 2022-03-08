Зеленский: за 13-ть дней российского вторжения были убиты 50 детей

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“За 13-ть дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великомучеников. Это страшно! Это пустота. Вместо 50-ти вселенных, которые могли бы жить, но они их забрали. Просто забрали", - сказал Президент.

Детали

По его словам, Украина не стремилась к этому, не искала величия, но стала великой за дни этой войны.

Президент выразил уверенность что украинцы не сдадутся и не проиграют, они пойдут до конца.

"Мы будем сражаться на морях, будем сражаться в воздухе, мы будем защищать нашу землю, какова бы ни была цена. Мы будем сражаться в лесах, полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем сражаться на холмах. И я хочу от себя добавить: мы будем сражаться на терриконах, на берегу Кальмиуса и Днепра! И мы не сдадимся”, - подчеркнул Глава государства.

Ранее

Как писал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к британскому парламенту рассказа о героических защитниках острова Змеиный.