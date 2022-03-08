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"Повідомили всім про фінал війни": Зеленський розповів британському парламенту про прикордонників з острова Зміїний

"Повідомили всім про фінал війни": Зеленський розповів британському парламенту про прикордонників з острова Зміїний

Київ • УНН

 • 180970 перегляди

КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час звернення до британського парламенту розповів про героїчних захисників острова Зміїний, які не побоялись російського корабля, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У перший день, о четвертій ранку на нас полетіли крилаті ракети, так, що всі прокинулись – ми, діти, всі ми, живі люди, вся Україна. І відтоді не спить. Ми всі стали до зброї, ставши великою армією", - сказав Зеленський.

"На другий день ми героїчно відбивались від атак у повітрі, на суші і на морі, і наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли всім про фінал війни, а саме куди зрештою відправиться ворог. Коли російський корабль вимагав від наших хлопців скласти зброю, вони відповіли йому так міцно, як не можна казати в парламенті. І ми відчули силу, велику силу нашого народу, який до кінця гнатиме окупанта", - розповів він.

Додамо

24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.
До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь — здаватися ніхто не буде.

Пізніше Державна прикордонна служба України повідомила, що захисники острова Зміїний можуть бути живі.

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