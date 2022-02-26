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Захисники острова Зміїний можуть бути живі – ДПСУ

Захисники острова Зміїний можуть бути живі – ДПСУ

Київ • УНН

 • 242872 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Державна прикордонна служба України повідомила, що захисники острова Зміїний можуть бути живі, передає УНН.

Цитата

“Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими

ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.

Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.

Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим як з захисниками втратився зв’язок”, — повідомили у ДПСУ.

Нагадаємо

24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.

За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.

До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь — здаватися ніхто не буде.

"Розуміємо, що пропагандисти рускага міра вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися.

Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.

Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всім можливим напрямкам.

Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.

Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться.

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