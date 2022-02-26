Захисники острова Зміїний можуть бути живі – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Державна прикордонна служба України повідомила, що захисники острова Зміїний можуть бути живі, передає УНН.
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“Є надія, що всі українські захисники острова Зміїний можуть бути живими
ДПСУ та ЗСУ як і вся Україна отримали надію, що всі захисники Зміїного живі.
Російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України, які перебували на острові.
Попередня інформація про те, що серед прикордонників можуть бути загиблі надійшла перед тим як з захисниками втратився зв’язок”, — повідомили у ДПСУ.
Нагадаємо
24 лютого агресор вів обстріли з корабельних озброєнь та застосував бойову авіацію по прикордонникам та воїнам ЗСУ на острові Зміїний.
За наявною на той момент інформацією, інфраструктура була зруйнована, а острів захоплений.
До цього ворог неодноразово марно намагався залякати українських захисників з вимогами здатися і отримував одну єдину вірну відповідь — здаватися ніхто не буде.
"Розуміємо, що пропагандисти рускага міра вміють робити потрібні інформаційні вкиди і використовувати їх, зазначаючи, що українські захисники здалися.
Прикордонники та бійці ЗСУ мужньо тримали оборону, особливо перед переважаючими засобами ураження і силами противника.
Робота, щоб дізнатися про долю українських захисників тривала по всім можливим напрямкам.
Наразі, після отримання інформації про їх ймовірне місцезнаходження, ДПСУ разом з ЗСУ проводить роботу по ідентифікації наших воїнів, що поширено у відкритих мережах.
Ми щиро сподіваємося, хлопці якнайшвидше повернуться додому, а інформація, яка була отримана в момент атаки про загибель, не підтвердиться.