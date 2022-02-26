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Защитники острова Змеиный могут быть живы - ГПСУ

Киев • УНН

 • 242871 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что защитники острова Змеиный могут быть живы, передает УНН.

Цитата

“Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы.

ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина получили надежду, что все защитники Змеиного живы.

Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, находившихся на острове.

Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие поступила перед тем как с защитниками потерялась связь”, — сообщили в ГПСУ.

Напомним

24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ — сдаваться никто не будет.

"Понимаем, что пропагандисты рускага мера умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались.

Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.

Работа, чтобы узнать о судьбе украинских защитников продолжалась по всем возможным направлениям.

Теперь, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.

Мы искренне надеемся, ребята как можно быстрее вернутся домой, а информация, которая была получена в момент атаки о гибели, не подтвердится.

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