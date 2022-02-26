Защитники острова Змеиный могут быть живы - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что защитники острова Змеиный могут быть живы, передает УНН.
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“Есть надежда, что все украинские защитники острова Змеиный могут быть живы.
ГПСУ и ВСУ, как и вся Украина получили надежду, что все защитники Змеиного живы.
Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, находившихся на острове.
Предварительная информация о том, что среди пограничников могут быть погибшие поступила перед тем как с защитниками потерялась связь”, — сообщили в ГПСУ.
Напомним
24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.
По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.
До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ — сдаваться никто не будет.
"Понимаем, что пропагандисты рускага мера умеют делать нужные информационные вбросы и использовать их, отмечая, что украинские защитники сдались.
Пограничники и бойцы ВСУ мужественно держали оборону, особенно перед превосходящими средствами поражения и силами противника.
Работа, чтобы узнать о судьбе украинских защитников продолжалась по всем возможным направлениям.
Теперь, после получения информации об их вероятном местонахождении, ГПСУ вместе с ВСУ проводит работу по идентификации наших воинов, что распространено в открытых сетях.
Мы искренне надеемся, ребята как можно быстрее вернутся домой, а информация, которая была получена в момент атаки о гибели, не подтвердится.