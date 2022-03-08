"Сообщили всем о финале войны": Зеленский рассказал британскому парламенту о пограничниках с острова Змеиный

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"В первый день, в четыре утра на нас полетели крылатые ракеты, так, что все проснулись - мы, дети, все мы, живые люди, вся Украина. И с тех пор не спит. Мы все стали к оружию, став большой армией", - сказал Зеленский.

"На второй день мы героически отбивались от атак в воздухе, на суше и на море, и наши героические пограничники на острове Змеиный в Черном море рассказали всем о финале войны, а именно куда в конце концов отправится враг. Когда российский корабль требовал от наших ребят сложить оружие, они ответили ему так крепко, как нельзя говорить в парламенте. И мы почувствовали силу, большую силу нашего народа, который до конца будет гнать оккупанта", - рассказал он.

Добавим

24 февраля агрессор вел обстрелы из корабельных вооружений и применил боевую авиацию по пограничникам и воинам ВСУ на острове Змеиный.

По имеющейся на тот момент информации, инфраструктура была разрушена, а остров захвачен.

До этого враг неоднократно тщетно пытался запугать украинских защитников с требованиями сдаться и получал один единственный верный ответ — сдаваться никто не будет.

Позже Государственная пограничная служба Украины сообщила, что защитники острова Змеиного могут быть живы.