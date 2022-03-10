По оценкам ООН, с начала российского вторжения в Украине погибло 549 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В соответствии с последними данными Управления ООН по правам человека, с начала российского вторжения 24 февраля в Украине было убито не менее 549 мирных жителей, передает УНН.
Детали
Цифры, собранные по состоянию на среду и опубликованы в четверг, говорят о 957 раненых, но агентство ООН считает, что реальные цифры "значительно выше", особенно в районах, контролируемых правительством.
"Получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, было задержано, и многие сообщения все еще ждут подтверждения", — говорится в заявлении.
"Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры уточняются и не учитываются в приведенной выше статистике", — говорится в сообщении.
Добавим
За 13-ть дней российского вторжения в Украине было убито 50 детей.