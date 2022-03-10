По оценкам ООН, с начала российского вторжения в Украине погибло 549 мирных жителей

Детали

Цифры, собранные по состоянию на среду и опубликованы в четверг, говорят о 957 раненых, но агентство ООН считает, что реальные цифры "значительно выше", особенно в районах, контролируемых правительством.

"Получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, было задержано, и многие сообщения все еще ждут подтверждения", — говорится в заявлении.

"Это касается, например, городов Волноваха, Мариуполь, Изюм, где есть сообщения о сотнях жертв среди мирного населения. Эти цифры уточняются и не учитываются в приведенной выше статистике", — говорится в сообщении.

Добавим

За 13-ть дней российского вторжения в Украине было убито 50 детей.