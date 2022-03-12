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З початку війни РФ проти України загинуло 79 дітей

З початку війни РФ проти України загинуло 79 дітей

Київ • УНН

 • 75978 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. За 16 днів війни, яку розпочала Росія в Україні, вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генерального прокурора.

Цитата

“За 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що наразі зруйновано більше 280 навчальних закладів - 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській - 28, в Києві - 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ.

"В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ, проти дітей.

Доповнення

11 березня повідомлялося, що за даними Управління ООН з прав людини (УВКПЛ), від початку російського вторгнення 24 лютого в Україні було вбито щонайменше 549 мирних жителів.

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