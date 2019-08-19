С начала августа утонули уже 70 украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. С начала августа на водоемах Украины погибли уже 70 человек, а с начала года - 907. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГСЧС.
"Только с начала августа утонуло уже 70 человек, 8 из которых - дети. Всего же в течение года вода унесла жизни уже 907-ми человек", - сообщили в ведомстве.
В частности, накануне, 15 августа, в селе Бобрица в Киевской области в реке Ирпень нашли и вытащили тело мужчины 1992 года рождения, который утонул еще 14 августа.
На Черном море в селе Затока Одесской области в тот же день во время купания пропал юноша 2001 года рождения. Пропавшего пока не нашли, поиски продолжаются. Еще один гражданин исчез во время купания в Черном море на территории курорта "Катранка" в селе Лиман. Его поиски также продолжились с утра 16 августа.
Напомним, на прошлой неделе во время отдыха на реке утонул несовершеннолетний.