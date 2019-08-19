З початку серпня втопилися вже 70 українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. З початку серпня на водоймах України загинули вже 70 людей, а з початку року - 907. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ДСНС.
"Тільки з початку серпня потонуло вже 70 людей, 8 з яких - діти. Всього ж упродовж року вода забрала життя вже 907-ми осіб", - повідомили у відомстві.
Зокрема, напередодні, 15 серпня, у селі Бобриця на Київщині у річці Ірпінь знайшли і витягли тіло чоловіка 1992 року народження, який потонув ще 14 серпня.
На Чорному морі у селі Затока Одеської області у той же день під час купання зник юнак 2001 року народження. Зниклого поки не знайшли, пошуки тривають. Ще один громадянин зник під час купання в Чорному морі на території курорту "Катранка" у селі Лиман. Його пошуки також продовжились з ранку 16 серпня.
Нагадаємо, минулого тижня під час відпочинку на річці втопився неповнолітній.