Під час відпочинку на річці втопився неповнолітній
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У середу, 14 серпня, під час відпочинку на річці Черемош в Івано-Франківської області потонув неповнолітній хлопець. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.
"14 серпня о 18:58... село Тюдів річка Черемош. Під час відпочинку в річці втопився громадянин, 2003 року народження, житель села Старі Кути", - йдеться в повідомленні.
Тіло хлопця знайшли 15 серпня близько 07:35 ранку на відстані близько 15 метрів від місця утоплення на глибині 2,5 м.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області в ставку громадські активісти виявили тіло потопельника.