На Дніпропетровщині чоловік втопився в ставку біля шахти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Дніпропетровській області в ставку громадські активісти виявили тіло потопельника. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в області.
Так, 12 серпня, о 09:51, до Служби порятунку надійшло повідомлення від Петропавлівського відділення Національної поліції про знайдення під час пошуку громадськими актівистамі на ставку біля шахти “Ювілейна” тіла громадянина.
За вказаною адресою було направлено рятувальників.
По прибуттю рятувальники провели зовнішній огляд берегової лінії ставку.
За допомогою саморобного багра та гумового човна тіло громадянина 1998 року народження було доставлено на берег та передано представникам судово-медичної експертизи.
Нагадаємо, в Одесі у Чорному морі потонув чоловік.