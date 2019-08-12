В Чорному морі потонув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Біля одного з центральних пляжів Одеси в Чорному морі потонув чоловік. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України в області.
Так, 11 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Одесі на пляжі “Отрада” у акваторії Чорного моря пішов купатися та не повернувся чоловік 1980 р.н.
12 серпня о 07:15 водолази вилучили з води тіло потопельника у 80 метрах від хвилеріза.
“Пошукові роботи проводились водолазами аварійно-рятувального загону спеціального призначення разом з водолазно-рятувальною службою оперативного реагування на надзвичайні ситуації Одеської міської ради”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, чоловік потонув у кар’єрі на Житомирщині.