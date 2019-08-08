Чоловік потонув у кар'єрі на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Житомирські області чоловік пішов купатися на кар'єрі. За деякий час у водоймі знайшли тіло людини. Про це повідомили у прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
Так, 7 серпня о 17:46 до рятувальників надійшло повідомлення, що необхідна допомога рятувальників, аби дістати потопельника з водойми. На місці події з’ясувалося, що у місцевому кар’єрі на поверхні води було тіло чоловіка. Потопельника спецзасобами доправили на берег.
Місцеві жителі бачили, як по обіді чоловік ішов купатися на кар'єр, на березі був одяг, а через деякий час тіло знайшли на поверхні води. Потопельником виявився житель селища Черняхів, 1970 року народження.
Усі обставини загибелі з'ясовуються.
Нагадаємо, у гірській річці Стрий у Львівській області потонула 11-річна дівчинка під час відпочинку з подругами.