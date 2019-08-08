Мужчина утонул в карьере в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Житомирские области мужчина пошел купаться на карьере. Через некоторое время в водоеме нашли тело человека. Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Так, 7 августа в 17:46 к спасателям поступило сообщение, что необходима помощь спасателей, чтобы достать утопленника из водоема. На месте происшествия выяснилось, что в местном карьере на поверхности воды было тело мужчины. Утопленника спецсредствами доставили на берег.
Местные жители видели, как после обеда мужчина шел купаться на карьер, на берегу была одежда, а через некоторое время тело нашли на поверхности воды. Утопленником оказался житель поселка Черниговка, 1970 года рождения.
Все обстоятельства гибели выясняются.
Напомним, в горной реке Стрый во Львовской области утонула 11-летняя девочка во время отдыха с подругами.