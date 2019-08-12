В Черном море утонул мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Возле одного из центральных пляжей Одессы в Черном море утонул мужчина. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 11 августа в Службу спасения поступило сообщение о том, что в Одессе на пляже “Отрада” в акватории Черного моря пошел купаться и не вернулся мужчина 1980 г.р.
12 августа в 7:15 водолазы извлекли из воды тело утопленника в 80 метрах от волнореза.
“Поисковые работы проводились водолазами аварийно-спасательного отряда специального назначения вместе с водолазно-спасательной службой оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Одесского городского совета”, — говорится в сообщении.
Напомним, мужчина утонул в карьере в Житомирской области.