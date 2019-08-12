В Днепропетровской области мужчина утонул в ставке возле шахты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Днепропетровской области в ставке общественные активисты обнаружили тело утопленника. Об этом УНН сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в области.
Так, 12 августа, в 09:51, в Службу спасения поступило сообщение от Петропавловского отделения Национальной полиции об обнаружении во время поиска общественными активистами в ставке возле шахты "Юбилейная" тела гражданина.
По указанному адресу были направлены спасатели.
По прибытию спасатели провели внешний осмотр береговой линии ставку.
С помощью самодельного багра и резиновой лодки тело гражданина 1998 года рождения было доставлено на берег и передано представителям судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, в Одессе в Черном море утонул мужчина.