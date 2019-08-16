Во время отдыха на реке утонул несовершеннолетний
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. В среду, 14 августа, во время отдыха на реке Черемош в Ивано-Франковской области утонул несовершеннолетний парень. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.
"14 августа в 18:58... село Тюдов река Черемош. Во время отдыха в реке утонул гражданин, 2003 года рождения, житель села Старые Куты", - говорится в сообщении.
Тело парня нашли 15 августа около 07:35 утра на расстоянии около 15 метров от места утопления на глубине 2,5 м.
Напомним, в Днепропетровской области в пруду общественные активисты обнаружили тело утопленника.