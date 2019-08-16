Во время отдыха на реке утонул несовершеннолетний

"14 августа в 18:58... село Тюдов река Черемош. Во время отдыха в реке утонул гражданин, 2003 года рождения, житель села Старые Куты", - говорится в сообщении.

Тело парня нашли 15 августа около 07:35 утра на расстоянии около 15 метров от места утопления на глубине 2,5 м.

Напомним, в Днепропетровской области в пруду общественные активисты обнаружили тело утопленника.