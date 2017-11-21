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С начала года в Украине возросло количество получателей субсидий

С начала года в Украине возросло количество получателей субсидий

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. С начала года субсидии назначены 8163,1 тыс. домохозяйствам, что на 2525 тыс., или на 44,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Госстата, передает УНН.

"С начала года субсидии назначены 8163,1 тыс. домохозяйствам, из них в городах 5604,4 тыс. домохозяйств, в селах 2558,7 тыс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по сравнению с соответствующим периодом 2016 количество домохозяйств, которым начислены субсидии, увеличилось на 2525 тыс., или на 44,8%.

"Общая сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе - октябре 2017 составляла 3492,9 млн грн (в городах - 2497,7 млн грн, в селах 995,2 млн грн). За аналогичный период 2016 года - 3214 млн грн (в городах - 1953,2 млн грн, в селах 1953,2 млн грн) ", - добавили в ведомстве.

Также отмечается, что за десять месяцев текущего года за субсидиями на оплату коммунальных услуг обратилось 7684,3 тыс. домохозяйств, что на 33,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным Госстата, в октябре текущего года субсидии на оплату коммунальных услуг получали 6044 тыс. домохозяйств (40,3% от общего количества домохозяйств страны), из них 38,5% состояли из одного человека, 28,3% из двух, остальные из трех и более человек.

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Впрочем, средний размер субсидии на одно домохозяйство состоянию на октябрь 2017 уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 39,7% и составил 341,6 грн.

Также сообщается, что субсидии наличными для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива в январе - октябре 2017 получили 735,7 тыс. Домохозяйств (86,8% из числа обратившихся).

Общая сумма назначенных субсидий за этот период составляет 2066,7 млн грн, при этом в соответствующем периоде прошлого года она достигала 1188,4 млн грн.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в октябре 2017 увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 39,5% и составляет 2790 грн.

За 10 месяцев 2017 общая сумма субсидий наличными, полученных домохозяйствами для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составляла 1723,7 млн грн, что на 947,2 млн грн больше, чем за соответствующий период 2016 (776,5 млн грн).

Напомним, в Минсоцполитики считают, что в следующем году субсидии получит значительно меньше украинский, ведь доходы населения растут.

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