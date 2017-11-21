З початку року в Україні зросла кількість одержувачів субсидій

ukru
15:10 • 33525 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

14:09 • 64711 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 82600 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 119449 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 97202 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 95828 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 126746 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 118621 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 121708 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 190745 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1 м/с
54 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 128492 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 162888 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

27 березня, 09:33 • 115566 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 77414 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 67015 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 67076 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 119449 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 162920 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 190745 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 209379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 36758 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 77414 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 134942 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 124928 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 155700 перегляди
Актуальне
З початку року в Україні зросла кількість одержувачів субсидій

З початку року в Україні зросла кількість одержувачів субсидій

Київ • УНН

 • 18504 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. З початку року субсидії призначено 8163,1 тис. домогосподарствам, що на 2525 тис., або на 44,8% більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. Про це йдеться у повідомленні Держстату, передає УНН.

"З початку року субсидії призначено 8163,1 тис. домогосподарствам, із них у містах 5604,4 тис. домогосподарств, у селах 2558,7 тис", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість домогосподарств, яким нараховані субсидії, збільшилась на 2525 тис., або на 44,8%.

“Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — жовтні 2017 року становила 3492,9 млн грн (у містах — 2497,7 млн грн, у селах 995,2 млн грн). За аналогічний період 2016 року — 3214 млн грн (у містах — 1953,2 млн грн, у селах 1260,8 млн грн)”, — додали у відомстві.

Також зазначається, що за десять місяців поточного року за субсидіями на оплату комунальних послуг звернулось 7684,3 тис. домогосподарств, що на 33,5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з даними Держстату, у жовтні поточного року субсидії на оплату комунальних послуг отримували 6044 тис. домогосподарств (40,3% від загальної кількості домогосподарств країни), із них 38,5% складалися з однієї особи, 28,3% із двох, решта із трьох і більше осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада додатково виділила 7,6 млрд грн на субсидії

Втім, середній розмір субсидії на одне домогосподарство станом на жовтень 2017 року зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,7% і становив 341,6 грн.

Також повідомляється, що субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні — жовтні 2017 року отримали 735,7 тис. домогосподарств (86,8% із числа тих, які звернулися).

Загальна сума призначених субсидій за цей період складає 2066,7 млн грн, при цьому у відповідному періоді минулого року вона сягала 1188,4 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,5% і становить 2790 грн.

За 10 місяців 2017 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1723,7 млн грн, що на 947,2 млн грн більше, ніж за відповідний період 2016 року (776,5 млн грн).

Нагадаємо, у Мінсоцполітики вважають, що наступного року субсидії отримає значно менше українців, адже доходи населення зростають.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Tesla
$277.85
Brent
$73.07
Bitcoin
$86,848.40
S&P 500
$5,690.14
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,091.99
Ethereum
$2,001.33