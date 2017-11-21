З початку року в Україні зросла кількість одержувачів субсидій

"З початку року субсидії призначено 8163,1 тис. домогосподарствам, із них у містах 5604,4 тис. домогосподарств, у селах 2558,7 тис", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що порівняно з відповідним періодом 2016 року кількість домогосподарств, яким нараховані субсидії, збільшилась на 2525 тис., або на 44,8%.

“Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні — жовтні 2017 року становила 3492,9 млн грн (у містах — 2497,7 млн грн, у селах 995,2 млн грн). За аналогічний період 2016 року — 3214 млн грн (у містах — 1953,2 млн грн, у селах 1260,8 млн грн)”, — додали у відомстві.

Також зазначається, що за десять місяців поточного року за субсидіями на оплату комунальних послуг звернулось 7684,3 тис. домогосподарств, що на 33,5% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Згідно з даними Держстату, у жовтні поточного року субсидії на оплату комунальних послуг отримували 6044 тис. домогосподарств (40,3% від загальної кількості домогосподарств країни), із них 38,5% складалися з однієї особи, 28,3% із двох, решта із трьох і більше осіб.

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Втім, середній розмір субсидії на одне домогосподарство станом на жовтень 2017 року зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,7% і становив 341,6 грн.

Також повідомляється, що субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні — жовтні 2017 року отримали 735,7 тис. домогосподарств (86,8% із числа тих, які звернулися).

Загальна сума призначених субсидій за цей період складає 2066,7 млн грн, при цьому у відповідному періоді минулого року вона сягала 1188,4 млн грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 39,5% і становить 2790 грн.

За 10 місяців 2017 року загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 1723,7 млн грн, що на 947,2 млн грн більше, ніж за відповідний період 2016 року (776,5 млн грн).

Нагадаємо, у Мінсоцполітики вважають, що наступного року субсидії отримає значно менше українців, адже доходи населення зростають.