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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25401 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46642 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 64038 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117153 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110200 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136816 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144434 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130050 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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С начала года в Израиль не пустили более 1900 украинцев

С начала года в Израиль не пустили более 1900 украинцев

Киев  •  УНН

 • 18198 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. С начала 2019 году в Израиль не пустили более 1900 украинцев. Об этом рассказал журналисту УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За прошедшие сутки Израиль не пропустили 20 граждан Украины, а с начала года 1910 человек", - сообщил Демченко.

По его словам, отказ в пересечении украинской границы получили только 605 граждан Израиля.

"Почему они (израильская сторона - ред.) удерживают такое количество отказов в отношении граждан Украины объяснить я не могу. Со своей стороны предвзятого отношения к гражданам Израиля на границе Украины нет", - отметил спикер.

Напомним, в посольстве назвали главную причину отказов во въезде в Израиль украинском.

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