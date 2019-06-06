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З початку року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців

З початку року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців

Київ • УНН

 • 18209 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. З початку 2019 року в Ізраїль не пустили понад 1900 українців. Про це розповів журналісту УНН речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За минулу добу Ізраїль не пропустили 20 громадян України, а з початку року 1910 осіб", - повідомив Демченко.

За його словами, відмову в перетині українського кордону отримали лише 605 громадян Ізраїлю.

"Чому вони ( ізраїльська сторона – ред.) тримають таку кількість відмов у відношенні до громадян України пояснити я не можу. Зі свого боку упередженого відношення до громадян Ізраїлю на кордоні України немає", - зазначив речник.

Нагадаємо, у посольстві назвали головну причину відмов у в'їзді до Ізраїлю українцям. 

Українські Національні Новини

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