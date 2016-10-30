С начала года украинцы принесли в банки 12 млрд грн - В.Гонтарева
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Рост депозитов населения с начала года составил 12 млрд гривен. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передает УНН.
Она также отметила, что за период управления, с рынка вывели 82 банка и об этом не нужно жалеть.
"Они не были банками. У них не было активов. У них были только пассивы. У них была просто задолженность бизнесу и населению", - сказала она.
В то же время, по ее словам, Фонд гарантирования вкладов после ликвидации этих банков выплатил населению 80 млрд гривен на покрытие депозитов.