С начала года украинцы принесли в банки 12 млрд грн - В.Гонтарева

Она также отметила, что за период управления, с рынка вывели 82 банка и об этом не нужно жалеть.

"Они не были банками. У них не было активов. У них были только пассивы. У них была просто задолженность бизнесу и населению", - сказала она.

В то же время, по ее словам, Фонд гарантирования вкладов после ликвидации этих банков выплатил населению 80 млрд гривен на покрытие депозитов.