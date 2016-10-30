З початку року українці принесли до банків 12 млрд грн - В.Гонтарева
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Зростання депозитів населення з початку року становило 12 мільярдів гривень. Про це в ефірі телеканалу “Україна” заявила голова НБУ Валерія Гонтарева, передає УНН.
Вона також зазначила, що за період її керування, з ринку виведено 82 банки і про це не потрібно шкодувати.
“Вони не були банками. У них не було активів. У них були лише пасиви. У них була просто заборгованість бізнесу та населенню”, — сказала вона.
У той же час, за її словами, Фонд гарантування вкладів після ліквідації цих банків виплатив населенню 80 мільярдів гривень на покриття депозитів.