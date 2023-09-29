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С начала года в Средиземном море погибли или исчезли почти 2,5 тысячи мигрантов

С начала года в Средиземном море погибли или исчезли почти 2,5 тысячи мигрантов

Киев • УНН

 • 158354 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. По данным ООН, в этом году в южную Европу прибыло около 186 000 мигрантов и беженцев. Однако более двух тысяч при попытке пересечь море погибли. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

В период с января по 24 сентября более 2500 человек, пытавшихся пересечь Средиземное море, были найдены мертвыми или до сих пор считаются пропавшими без вести.

Данные показатели на 1680 человек больше, чем в прошлом году за этот же период.

По оценкам УВКБ ООН, более 102 000 беженцев и мигрантов из Туниса (на 260% больше, чем в прошлом году) и более 45 000 из Ливии пытались пересечь центральное Средиземноморье в Европу в период с января по август, сказала  директор Нью-Йоркского центра Верховного комиссара ООН по делам беженцев Рувен Меникдивела.

Около 31 000 человек были спасены в море или перехвачены и высажены в Тунисе, а 10 600 человек высадились в Ливии, сообщила Меникдивела.

По ее словам, большинство мигрантов и беженцев, которые добрались до южной Европы, прибыли в Италию — более 130 000, что на 83% больше, чем за тот же период 2022 года. Другие приземлились в Греции, Испании, Кипре и Мальте.

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