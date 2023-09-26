До Вірменії з Нагірного Карабаху прибуло 19 тисяч осіб

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У Корнідзор Сюнікської області Вірменії за останні три дні вже прибули 19 тисяч осіб, із них понад 2500 осіб забезпечено житлом зусиллями уряду, повідомив Хачатрян.

"Близько 1000 із них зараз перебувають у різних готелях Сюніка, 500 осіб - у Вайці, близько 500 - у Гегаркуніку", - сказав він.

Хачатрян зазначив, що триває розселення людей у готелях Тавуша. За його словами, у Горісі залишаються приблизно 1200 осіб, їхнє розселення перебуває в процесі, інші прибулі сказали, що їм є де жити.

Доповнення

Етнічні вірмени з Нагірного Карабаху почали масовий відтік на автомобілях до Вірменії після того, як Азербайджан розгромив бойовиків сепаратистського регіону. Влада Карабаху повідомила, що 120 000 вірмен регіону не хочуть жити в складі Азербайджану через страх переслідувань і етнічних чисток.

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