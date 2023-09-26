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Щонайменше 20 людей загинули і майже 300 постраждали під час вибуху на паливному складі в Нагірному Карабасі

Щонайменше 20 людей загинули і майже 300 постраждали під час вибуху на паливному складі в Нагірному Карабасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. В результаті вибуху, що стався на паливному складі недалеко від траси Степанакерт - Аскеран на території Нагірного Карабаху постраждало 290 людей та загинуло 20, пишуть ЗМІ, передає УНН.

Цитата

"До медцентрів було госпіталізовано 290 постраждалих з опіками різного ступеня тяжкості. Семеро людей померли в лікарні. Тіла 13 осіб не впізнано", - пишуть ЗМІ з посиланням на МОЗ.

Контекст

У Нагірному Карабаху на складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран стався сильний вибух. За даними Telegram-каналів, передньо вибухнув резервуар із бензином. Місцеві жителі повідомлялось, що на АЗС у цей момент було багато людей.

Депутатка парламенту Нагірно-Карабахської республіки Метаксе Акопян у коментарі виданню News.am розповіла, що на складі, де стався вибух, видавали бензин людям, які виїжджали з Карабаху до Вірменії.

Водночас уповноважений із прав людини в НКР Гегам Степанян заявив про необхідність відкрити повітряний коридор із Карабаху до Вірменії для евакуації постраждалих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 120 тисяч вірмен Нагірного Карабаху, ймовірно, виїдуть до Вірменії - ЗМІ

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