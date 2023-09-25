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У Нагірному Карабасі пролунав потужний вибух на заправці: кількість постраждалих може сягати сотень

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Нагірному Карабаху на складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран стався сильний вибух. Про це з посиланням на ДСНС Нагірного Карабаху пише "Радіо Азатутюн", передає УНН.

Деталі

Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів, повідомляє ДСНС Нагірного Карабаху.

Повідомляється, що зараз на місці працюють рятувальна та медична оперативна групи.

Додамо

За даними Telegram-каналів, опередньо рвонув резервуар із бензином. 

Місцеві жителі повідомляють, що на АЗС у цей момент було багато людей, які сподівалися заправитися, щоб залишити Нагірний Карабах.

Також ширяться повідомлення, що кількість загиблих та постраждалих нібито перевищує 200 осіб. Проте наразі дана інформація не підтверджена.

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