У Нагірному Карабасі пролунав потужний вибух на заправці: кількість постраждалих може сягати сотень
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. У Нагірному Карабаху на складі бензину поблизу траси Степанакерт-Аскеран стався сильний вибух. Про це з посиланням на ДСНС Нагірного Карабаху пише "Радіо Азатутюн", передає УНН.
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Є жертви та поранені, багато постраждалих з опіками доставлені до медичних закладів, повідомляє ДСНС Нагірного Карабаху.
Повідомляється, що зараз на місці працюють рятувальна та медична оперативна групи.
Додамо
За даними Telegram-каналів, опередньо рвонув резервуар із бензином.
Місцеві жителі повідомляють, що на АЗС у цей момент було багато людей, які сподівалися заправитися, щоб залишити Нагірний Карабах.
Також ширяться повідомлення, що кількість загиблих та постраждалих нібито перевищує 200 осіб. Проте наразі дана інформація не підтверджена.
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