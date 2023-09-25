В Нагорном Карабахе прогремел мощный взрыв на заправке: количество пострадавших может достигать сотен

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Нагорном Карабахе на складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв. Об этом со ссылкой на ГСЧС Нагорного Карабаха пишет "Радио Азатутюн", передает УНН.

Детали

Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения, сообщает ГСЧС Нагорного Карабаха.

Сообщается, что сейчас на месте работают спасательная и медицинская оперативная группы.

Добавим

По данным Telegram-каналов, предварительно рванул резервуар с бензином. 

Местные жители сообщают, что на АЗС в этот момент было много людей, которые надеялись заправиться, чтобы покинуть Нагорный Карабах.

Также распространяются сообщения, что количество погибших и пострадавших якобы превышает 200 человек. Однако пока данная информация не подтверждена.

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