В Нагорном Карабахе прогремел мощный взрыв на заправке: количество пострадавших может достигать сотен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Нагорном Карабахе на складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв. Об этом со ссылкой на ГСЧС Нагорного Карабаха пишет "Радио Азатутюн", передает УНН.
Детали
Есть жертвы и раненые, многие пострадавшие с ожогами доставлены в медицинские учреждения, сообщает ГСЧС Нагорного Карабаха.
Сообщается, что сейчас на месте работают спасательная и медицинская оперативная группы.
Добавим
По данным Telegram-каналов, предварительно рванул резервуар с бензином.
Местные жители сообщают, что на АЗС в этот момент было много людей, которые надеялись заправиться, чтобы покинуть Нагорный Карабах.
Также распространяются сообщения, что количество погибших и пострадавших якобы превышает 200 человек. Однако пока данная информация не подтверждена.
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