По меньшей мере 20 человек погибли и почти 300 пострадали при взрыве на топливном складе в Нагорном Карабахе
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В результате взрыва, произошедшего на топливном складе недалеко от трассы Степанакерт - Аскеран на территории Нагорного Карабаха пострадало 290 человек и погибло 20, пишут СМИ, передает УНН.
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"В медцентры были госпитализированы 290 пострадавших с ожогами различной степени тяжести. Семь человек скончались в больнице. Тела 13 человек не опознаны", - пишут СМИ со ссылкой на Минздрав.
Контекст
В Нагорном Карабахе на складе бензина вблизи трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв. По данным Telegram-каналов, предварительно взорвался резервуар с бензином. Местные жители сообщали, что на АЗС в этот момент было много людей.
Депутат парламента Нагорно-Карабахской республики Метаксе Акопян в комментарии изданию News.am рассказала, что на складе, где произошел взрыв, выдавали бензин людям, которые выезжали из Карабаха в Армению.
В то же время уполномоченный по правам человека в НКР Гегам Степанян заявил о необходимости открыть воздушный коридор из Карабаха в Армению для эвакуации пострадавших.
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