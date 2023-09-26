В Армению из Нагорного Карабаха прибыло 19 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В Армению из Нагорного Карабаха уже прибыло 19 тысяч человек, правительство обеспечило жильем из них примерно 2500 человек, сообщил вице-премьер Республики Армения Тигран Хачатрян, пишут местные СМИ, передает УНН.
Детали
В Корнидзор Сюникской области Армении за последние три дня уже прибыли 19 тысяч человек, из них более 2500 человек обеспечены жильем усилиями правительства, сообщил Хачатрян.
"Около 1000 из них сейчас находятся в различных гостиницах Сюника, 500 человек - в Вайце, около 500 - в Гегаркунике", - сказал он.
Хачатрян отметил, что продолжается расселение людей в отелях Тавуша. По его словам, в Горисе остаются около 1200 человек, их расселение находится в процессе, остальные прибывшие сказали, что им есть где жить.
Дополнение
Этнические армяне из Нагорного Карабаха начали массовый отток на автомобилях в Армению после того, как Азербайджан разгромил боевиков сепаратистского региона. Власти Карабаха сообщили, что 120 000 армян региона не хотят жить в составе Азербайджана из-за страха преследований и этнических чисток.
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