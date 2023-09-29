З початку року у Середземному морі загинули або зникли майже 2,5 тисячі мігрантів

Деталі

У період із січня по 24 вересня понад 2500 осіб, які намагалися перетнути Середземне море, були знайдені мертвими або досі вважаються зниклими безвісти.

Дані показники на 1680 осіб більші ніж торік за цей же період.

За оцінками УВКБ ООН, понад 102 000 біженців та мігрантів з Тунісу (на 260% більше, ніж торік) та понад 45 000 з Лівії намагалися перетнути центральне Середземномор’я до Європи у період із січня по серпень, сказала директор Нью-Йоркського центру Верховного комісара ООН у справах біженців Рувен Менікдівела.

Близько 31 000 людей було врятовано в морі або перехоплено та висаджено в Тунісі, а 10 600 осіб висадилися в Лівії, повідомила Менікдівела.

За її словами, більшість мігрантів і біженців, які дісталися південної Європи, прибули до Італії — понад 130 000, що на 83% більше, ніж за той же період 2022 року. Інші приземлилися в Греції, Іспанії, Кіпрі та Мальті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На італійському Лампедузі мігрантів вже більше, ніж жителів острова: влада намагається знайти рішення

