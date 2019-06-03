С начала года "пакет малыша" получили более 100 тыс. семей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. С начала текущего года государственную помощь по программе "пакет малыша" получили почти 104 тыс. семей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос корреспондента УНН.
"С начала реализации проекта получили "пакет малюкаˮ 199774 ребенка, что составляет 96% от количества детей, рожденных с 1 сентября 2018 (208065 детей). В том числе 103 947 детей обеспечено "пакетом малюкаˮ в текущем году (рождено 106 016 детей)", - отметили в пресс-службе.
При этом в пресс-службе уточнили, что по информации ЮНОПС, по состоянию на 24 мая 2019 регионам отгружено 68362 "пакета малыша, что покрывает 100% потребности марта-апреля и 73% потребности мая.
Напомним, по состоянию на 1 мая за время существования программы уже около 170 000 семей получили "пакет малыша".
В то же время, некоторые семьи заявляют, что приходится ждать пакеты по полгода и за это время его наполнение становится ненужным.