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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25362 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46574 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63987 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117136 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110194 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136811 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130049 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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С начала года "пакет малыша" получили более 100 тыс. семей

С начала года "пакет малыша" получили более 100 тыс. семей

Киев  •  УНН

 • 18708 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. С начала текущего года государственную помощь по программе "пакет малыша" получили почти 104 тыс. семей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики в ответе на запрос корреспондента УНН.

"С начала реализации проекта получили "пакет малюкаˮ 199774 ребенка, что составляет 96% от количества детей, рожденных с 1 сентября 2018 (208065 детей). В том числе 103 947 детей обеспечено "пакетом малюкаˮ в текущем году (рождено 106 016 детей)", - отметили в пресс-службе.

При этом в пресс-службе уточнили, что по информации ЮНОПС, по состоянию на 24 мая 2019 регионам отгружено 68362 "пакета малыша, что покрывает 100% потребности марта-апреля и 73% потребности мая.

Напомним, по состоянию на 1 мая за время существования программы уже около 170 000 семей получили "пакет малыша".

В то же время, некоторые семьи заявляют, что приходится ждать пакеты по полгода и за это время его наполнение становится ненужным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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