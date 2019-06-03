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З початку року "пакунок малюка" отримали понад 100 тис. родин

З початку року "пакунок малюка" отримали понад 100 тис. родин

Київ • УНН

 • 18713 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. З початку поточного року державну допомогу за програмою "пакунок малюка" отримали майже 104 тис. родин. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики у відповіді на запит кореспондента УНН.

"З початку реалізації проекту отримали „пакунок малюкаˮ 199 774 дитини, що становить 96% від кількості дітей, народжених з 1 вересня 2018 р. (208 065 дітей). У тому числі 103 947 дітей забезпечено „пакунком малюкаˮ у поточному році (народжено 106 016 дітей)", - зазначили в прес-службі.

При цьому в прес-службі уточнили, що за інформацією ЮНОПС, станом на 24 травня 2019 року регіонам відвантажено 68 362 „пакунки малюкаˮ, що покриває 100% потреби березня-квітня та 73% потреби травня.

Нагадаємо, станом на 1 травня за час існування програми вже близько 170 тисяч родин отримали “пакунок малюка”.

Водночас, деякі родини заявляють, що доводиться чекати на пакунки по півроку і за цей час його наповнення стає непотрібним.

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