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Майже 170 тисяч родин отримали “пакунок малюка”

Майже 170 тисяч родин отримали “пакунок малюка”

Київ • УНН

 • 15781 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. За час існування програми вже близько 170 тисяч родин отримали “пакунок малюка”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“Кожна мама після народження дитини отримує "пакунок маляти". Тут є все необхідне на перші місяці життя: пелюшки, підгузки, одяг, присипки. Щоб отримати такий набір не потрібно кудись їхати чи щось доплачувати.

„Пакунок маляти“ дарують батькам під час виписки з пологового будинку.

За час існування програми вже близько 170 тисяч родин отримали пакунок від Уряду”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, протягом поточного року держава забезпечить “пакунком малюка” понад 300 тисяч новонароджених дітей

Нагадаємо, протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали “пакунок малюка” після народження дитини.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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