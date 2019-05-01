Майже 170 тисяч родин отримали “пакунок малюка”
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. За час існування програми вже близько 170 тисяч родин отримали “пакунок малюка”. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Кожна мама після народження дитини отримує "пакунок маляти". Тут є все необхідне на перші місяці життя: пелюшки, підгузки, одяг, присипки. Щоб отримати такий набір не потрібно кудись їхати чи щось доплачувати.
„Пакунок маляти“ дарують батькам під час виписки з пологового будинку.
За час існування програми вже близько 170 тисяч родин отримали пакунок від Уряду”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, протягом поточного року держава забезпечить “пакунком малюка” понад 300 тисяч новонароджених дітей
Нагадаємо, протягом минулого року понад 100 тисяч українських родин отримали “пакунок малюка” після народження дитини.