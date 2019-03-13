Цього року “пакунком малюка” держава забезпечить понад 300 тисяч дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Протягом поточного року держава забезпечить “пакунком малюка” понад 300 тисяч новонароджених дітей. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
“Від початку реалізації цієї ініціативи понад 144 сімей отримали пакунок малюка. У 2019 році планується забезпечити понад 310 тисяч дітей, які народились у сім’ях, цією допомогою”, — зазначив Рева.
За його словами, згідно із соцопитуваннями, 81% українських родин підтримують таку ініціативу.
При цьому він додав, що наразі в цей пакунок, вміст якого розроблювався за допомоги громадських організацій, входить 25 найменувань товарів для малюка і його мами.
Нагадаємо, раніше в Мінсоцполітики пообіцяли, що, починаючи з лютого, вміст “пакунку малюка” має бути розширений за рахунок приватних компаній.