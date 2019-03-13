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В этом году "пакетом малыша" государство обеспечит более 300 тысяч детей

В этом году "пакетом малыша" государство обеспечит более 300 тысяч детей

Киев  •  УНН

 • 10086 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. В текущем году государство обеспечит "пакетом малыша" более 300 тысяч новорожденных детей. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"С начала реализации этой инициативы более 144 семей получили пакет малыша. В 2019 году планируется обеспечить более 310 000 детей, родившихся в семьях, этой помощью", - отметил Рева.

По его словам, согласно соцопросам, 81% украинских семей поддерживают такую инициативу.

При этом он добавил, что сейчас в этот пакет, содержание которого разрабатывался с помощью общественных организаций, входит 25 наименований товаров для малыша и его мамы.

Напомним, ранее в Минсоцполитики пообещали, что, начиная с февраля, содержание "пакета малыша" должно быть расширено за счет частных компаний.

Украинские Национальные Новости

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