Почти 170 тысяч семей получили "пакет малыша"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. За время существования программы уже около 170 тысяч семей получили "пакет малыша". Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Каждая мама после рождения ребенка получает "пакет малыш". Здесь есть все необходимое на первые месяцы жизни: пеленки, подгузники, одежда, присыпки. Чтобы получить такой набор не нужно куда-то ехать или что-то доплачивать.
"Пакет малыша" дарят родителям при выписке из роддома.
За время существования программы уже около 170 тысяч семей получили пакет от правительства", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в текущем году государство обеспечит "пакетом малыша" более 300 тысяч новорожденных детей
Напомним, в течение прошлого года более 100 тысяч украинских семей получили "пакет малыша" после рождения ребенка.