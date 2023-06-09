С начала полномасштабного вторжения россияне убили 487 детей

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"По состоянию на утро 9 июня 2023 года более 1496 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 487 детей погибли и более 1009 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Отмечается, что больше всего пострадало детей в Донецкой области - 464, Харьковской - 283, Киевской - 128, Херсонской - 105, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 80, Черниговской - 71, Луганской - 67.

"7 июня от полученных ранений 2 июня в результате детонации взрывного предмета во время движения автомобиля на дороге между с. Лютовка и с. Лемищено Харьковской области умер 12-летний мальчик", - информирует ОГП.

Дополнение

В Украине запустили платформу "Дети войны", на которую можно сообщить и найти всю информацию о детях, пострадавших в результате войны рф против Украины.

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