З початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили 487 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. В Україні понад 1496 дітей постраждали внаслідок повномасштабної війни, яку розпочала росія. 487 дітей загинуло та понад 1009 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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"Станом на ранок 9 червня 2023 року більше ніж 1496 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 487 дітей загинули та понад 1009 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зазначається, що найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 464, Харківській - 283, Київській - 128, Херсонській - 105, Запорізькій - 91, Миколаївській - 89, Дніпропетровській - 80, Чернігівській - 71, Луганській - 67.
"7 червня від отриманих поранень 2 червня внаслідок детонації вибухового предмета під час руху автомобіля на дорозі між с. Лютівка та с. Леміщене Харківської області помер 12-річний хлопчик", - інформує ОГП.
Доповнення
В Україні запустили платформу "Діти війни", на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України.
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